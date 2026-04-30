Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку в полном составе

Мероприятие в этом году пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия должна поучаствовать в Венецианской биеннале впервые с начала военной операции на Украине в 2022 году. Еврокомиссия выступила против этого еще в марте. Через месяц ЕК лишила Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение россиян поучаствовать в выставке. На следующий день Reuters писал, что жюри Венецианской биеннале исключило Россию и Израиль из претендентов на награды.