Ни одна армия мира в настоящее время не способна эффективно противостоять угрозе роя дронов. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам политика, это сложная многокомпонентная задача, которая требует применения искусственного интеллекта и современных компьютерных технологий. При этом он выразил уверенность, что решение данной проблемы появится в будущем.
— Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира, — сказал Медведев на своей странице в МАКС.
Он также предупредил, что ядерный апокалипсис действительно возможен. Тот, кто этого не понимает, — «фантазер или дурачок». Еще в феврале Медведев назвал планы Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие «игрищами», а также прямой дорогой к мировой войне. Он отметил, что последствия таких действий хорошо известны.
Ученые перевели стрелки часов Судного дня на четыре секунды ближе к ядерной полуночи. Теперь часы показывают 85 секунд до ядерной полуночи, это ближе, чем когда-либо до этого.