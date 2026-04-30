Жителя Ростовской области задержали за кражу в электропоезде

В Ростове задержали мужчину, который похитил кошелек в электропоезде. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Жительница Ростовской области обратилась в полицию после того, как у нее украли кошелек в электропоезде «Лихая — Ростов — Староминская». В нем находились 18 тысяч рублей и банковская карта.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские по горячим следам установили 60-летнего жителя Азовского района, совершившего кражу, — говорится в сообщении.
Подозреваемый, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил кошелек и скрылся. Деньги потратил на личные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы срок до пяти лет.
