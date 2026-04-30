ТАСС сообщил о покупке дорогой яхты женой главы Минобороны Украины

Жена министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела яхту стоимостью около €26 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По приведенным данным, речь идет о судне Tankoa S501 Vertige длиной почти 50 метров. Яхта зарегистрирована под французским флагом.
Источник агентства утверждает, что структура владения могла быть оформлена с учетом требований законодательства Франции, согласно которым доля собственности должна принадлежать гражданину или компании из ЕС.
Иные детали сделки, включая дату покупки и источник средств, не раскрываются. Официальных комментариев со стороны украинских властей или упомянутых лиц на момент публикации не поступало.
Информация о дорогостоящих приобретениях должностных лиц и их родственников нередко становится предметом проверок и общественного внимания, однако для подтверждения подобных данных требуется официальная позиция компетентных органов.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.