Эксперт Манаенко объяснила, почему можно потолстеть от питьевой воды

Эксперт Виктория Манаенко заявила, что бутилированная вода с надписью «без сахара» может привести к набору веса.

Источник: Аргументы и факты

Вода с надписью «без сахара» и «с витаминами» на упаковке зачастую является напитком с подсластителями и консервантами, который формирует ложное ощущение пользы и мешает контролировать вес. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Виктория Манаенко.

По ее словам, подсластители усиливают вкус и формируют привычку, в результате человек пьет такую воду чаще и усиливает тягу к сладкому.

«Возникает ощущение, что такой продукт помогает контролировать вес и даже способствует похудению. На практике ситуация часто оказывается противоположной. Человек продолжает набирать вес, не понимая причины», — сказала Манаенко.

Манаенко отметила, что напитки с добавками не утоляют жажду полноценно и не восстанавливают водно-солевой баланс.

Технолог рекомендовала для максимального эффекта пить природную минеральную воду из глубинных источников, которая используется в лечебно-профилактических целях. Специалист посоветовала внимательно читать состав и избегать продуктов с добавками при похудении.

Ранее психиатр Алина Попович назвала скрытые причины неудачного похудения.