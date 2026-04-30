Эксперт Манаенко объяснила, почему можно потолстеть от питьевой воды

Вода с надписью «без сахара» и «с витаминами» на упаковке зачастую является напитком с подсластителями и консервантами, который формирует ложное ощущение пользы и мешает контролировать вес. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Виктория Манаенко.
По ее словам, подсластители усиливают вкус и формируют привычку, в результате человек пьет такую воду чаще и усиливает тягу к сладкому.
«Возникает ощущение, что такой продукт помогает контролировать вес и даже способствует похудению. На практике ситуация часто оказывается противоположной. Человек продолжает набирать вес, не понимая причины», — сказала Манаенко.
Манаенко отметила, что напитки с добавками не утоляют жажду полноценно и не восстанавливают водно-солевой баланс.
Технолог рекомендовала для максимального эффекта пить природную минеральную воду из глубинных источников, которая используется в лечебно-профилактических целях. Специалист посоветовала внимательно читать состав и избегать продуктов с добавками при похудении.
