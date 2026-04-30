Горьковский автозавод внедрил цифровую платформу управления качеством

На Горьковском автозаводе реализован проект по разработке и внедрению цифровой платформы управления качеством и взаимодействия с поставщиками. Это первый подобный отечественный программный продукт в сфере управления процессами качества, ориентированный на специфику автомобилестроения. Проект имеет статус особо значимого и реализован при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На реализацию проекта направлено 156 млн рублей, из которых более 76 млн рублей — грант РФРИТ.