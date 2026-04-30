Горьковский автозавод внедрил цифровую платформу управления качеством

На Горьковском автозаводе реализован проект по разработке и внедрению цифровой платформы управления качеством и взаимодействия с поставщиками. Это первый подобный отечественный программный продукт в сфере управления процессами качества, ориентированный на специфику автомобилестроения. Проект имеет статус особо значимого и реализован при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На реализацию проекта направлено 156 млн рублей, из которых более 76 млн рублей — грант РФРИТ.
Новая ИТ-платформа Горьковского автозавода охватывает систему управления процессами качества на всех этапах жизненного цикла продуктов, от проектирования автомобилей и взаимодействия с поставщиками комплектующих до выпуска на рынок и гарантийного обслуживания. ИТ-решение внедрено совместно с российской ИТ-компанией «Интех Консалтинг» на базе отечественной платформы BPMSoft.
Программное решение включает девять цифровых модулей, обеспечивающих мониторинг производственных процессов, аудиты качества, формирование планов дальнейших улучшений и контроль за их исполнением. Также в системе создана единая площадка для взаимодействия с производителями автокомпонентов, где ведется согласование графиков поставок, подается информация об отгрузке комплектующих, формируются рекламации в случае несоответствия поставленных компонентов требованиям завода по качеству. Помимо этого, внедрен функционал для выбора новых поставщиков, включая формирование заявок и проведение процедур номинации.
«Реализация проекта позволяет повысить оперативность решения задач по качеству на разных этапах производства и эксплуатации. Это сквозная система мониторинга, которая помогает ещё эффективнее управлять ресурсами, быстро находить и устранять коренные причины несоответствий и объективно оценивать результат», — отмечает директор «Центра ИТ-решений для бизнеса» Елена Смирнова.
К цифровой платформе подключено 800 сотрудников предприятия — технологов, конструкторов, специалистов по качеству, закупкам, логистике и др. Кроме того, загружена нормативно-справочная информация по договорам с контрагентами, транспортным средствам и др.
Новая платформа объединена с уже существующими на предприятии ИТ-системами: с системой управления рекламациями, в которой ведется вся работа по послепродажному обслуживанию выпущенных в эксплуатацию транспортных средств, с платформой для приема обращений потребителей автомобильной техники и другими цифровыми сервисами. На основе всех собранных данных формируются дальнейшие планы по развитию продукта.
На предприятии уделяется особое внимание развитию системы управления качеством, которая охватывает все направления деятельности автозавода — от анализа рынка и проектирования новых моделей до закупок компонентов, производственных процессов, продаж и сервиса. В 2025 году Горьковский автозавод стал лауреатом премии Правительства РФ в области качества.