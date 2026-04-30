Эксперт Кырлан заявил о сложностях переноса части январских каникул на май

В Общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными с 1 по 9 мая за счёт переноса части январских выходных, однако эксперты предупреждают о серьёзных законодательных и экономических препятствиях. Об этом пишет «Российская газета».
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан пояснил, что перечень нерабочих праздничных дней закреплён в Трудовом кодексе, где новогодние каникулы и майские праздники прописаны раздельно. Для радикального переноса потребуется изменение самой законодательной конструкции, а не просто календарное решение правительства. Оно может переносить отдельные выходные, но не вправе свободно перекраивать весь праздничный баланс между январём и маем, сказал Кырлан.
Собеседник также считает экономически неоднозначной саму идею. По его словам, длинные майские лучше работают на внутренний туризм, дачный сектор, общепит и короткие поездки. Вместе с тем май остаётся полноценным рабочим месяцем для строительства, промышленности, транспорта, логистики и части сельского хозяйства, поэтому единый эффект для экономики будет сильно различаться по отраслям. Перенос выходных привёл бы к ещё большему сокращению рабочих дней в мае, когда деловая активность обычно выше, чем в первой декаде января.
Ранее сообщалось, что новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней.