Бывший гендиректор Российского экологического оператора покинул Россию — СМИ

Бывший замминистра природных ресурсов и экологии России, экс-глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинул Россию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в госструктурах и органах следствия. По их сведениям, Буцаев после распоряжения об отставке 22 апреля оперативно уехал из России через Минск.
По данным газеты, Денис Буцаев упоминается в материалах уголовного дела в отношении ряда топ-менеджеров РЭО. Эта компания была создана для координации действий региональных операторов в рамках перехода субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.