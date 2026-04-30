Бывший гендиректор Российского экологического оператора покинул Россию — СМИ

Бывший замминистра природных ресурсов и экологии России, экс-глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинул Россию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в госструктурах и органах следствия. По их сведениям, Буцаев после распоряжения об отставке 22 апреля оперативно уехал из России через Минск.