Тренер Брабечан рассказал, чем можно заменить майонез при похудении

Горчица подходит в качестве замены майонеза для худеющих, но употреблять ее можно не чаще двух чайных ложек в сутки. Об этом NEWS.ru заявил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
По словам эксперта, соус из горчицы и греческого йогурта с зеленью станет хорошей заправкой к курице, индейке и тунцу.
Брабечан предупредил, что при язве желудка, гастрите и рефлюксе острая приправа находится под прямым запретом. Специалист добавил, что при аллергии реакция развивается быстро — от крапивницы до отека губ и падения давления.
Ранее эндокринолог Ирина Троицкая объяснила, почему сложно худеть после 35 лет.