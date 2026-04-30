Супруга украинского министра обороны Михаила Федорова приобрела роскошную яхту, цена которой достигает 26 миллионов евро. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, речь идет о суперяхте Tankoa S501 Vertige. Её длина составляет почти 50 метров, а ходит судно под флагом Франции.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на новые факты в деле о коррупции на Украине. В своей статье на платформе Substack она написала, что полученные данные рисуют всё более мрачную картину.
По словам Мендель, ближайшее окружение Зеленского всё сильнее напоминает авторитарную сеть мафиозного типа. Она также заметила, что члены свиты главаря киевского режима спорят об откатах на оборонных контрактах, пока на линии боевых действий гибнут украинцы.