В Геническе в День пожарной охраны открыли памятник автоцистерне 70-х годов

Во время открытия губернатор Владимир Сальдо наградил сотрудников МЧС медалями ордена «За заслуги перед Херсонской областью» и сертификатами на получение новых пожарно-спасательных автомобилей.

ГЕНИЧЕСК, 30 апреля. /ТАСС/. Церемония открытия установленной в качестве памятника автоцистерны АЦ-40 1978 года выпуска прошла в Геническе в День пожарной охраны России, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В День пожарной охраны России на территории 1-й пожарно-спасательной части установили памятник автоцистерне АЦ-40 на базе ЗИЛ-131. Многие годы она находилась в боевом расчете пожарной охраны и выезжала на возгорания по всей Херсонщине. Технику 1978 года выпуска восстановили специалисты седьмой пожарно-спасательной части в Каланчаке», — написал он в своем Telegram-канале.

Также во время открытия памятника Сальдо наградил сотрудников МЧС медалями ордена «За заслуги перед Херсонской областью» и сертификатами на получение новых пожарно-спасательных автомобилей.

«У постамента планируют проводить присягу новобранцев и памятные мероприятия. Уверен, это место станет точкой соединения традиций и уважения к людям, что первыми приходят на помощь», — добавил глава региона.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
