В Геническе в День пожарной охраны открыли памятник автоцистерне 70-х годов

ГЕНИЧЕСК, 30 апреля. /ТАСС/. Церемония открытия установленной в качестве памятника автоцистерны АЦ-40 1978 года выпуска прошла в Геническе в День пожарной охраны России, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В День пожарной охраны России на территории 1-й пожарно-спасательной части установили памятник автоцистерне АЦ-40 на базе ЗИЛ-131. Многие годы она находилась в боевом расчете пожарной охраны и выезжала на возгорания по всей Херсонщине. Технику 1978 года выпуска восстановили специалисты седьмой пожарно-спасательной части в Каланчаке», — написал он в своем Telegram-канале.
Также во время открытия памятника Сальдо наградил сотрудников МЧС медалями ордена «За заслуги перед Херсонской областью» и сертификатами на получение новых пожарно-спасательных автомобилей.
«У постамента планируют проводить присягу новобранцев и памятные мероприятия. Уверен, это место станет точкой соединения традиций и уважения к людям, что первыми приходят на помощь», — добавил глава региона.