Ушёл из жизни экс-посол России в Конго Юрий Романов

Как сообщили в министерстве, дипломатическая карьера Романова включала работу в посольстве СССР в Венгерской Народной Республике в 1969—1975 и 1980−1989 годах. В 1990-х годах он исполнял обязанности генерального консула СССР, а затем Российской Федерации в Дебрецене (Венгерская Республика). С 2001 по 2006 год Романов занимал должность посла РФ на Мадагаскаре и по совместительству на Коморских островах, а с 2009 по 2014 год был послом России в Республике Конго.