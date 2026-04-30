«Чайка» вырвала победу у «Локо» в четвёртом матче полуфинала МХЛ

Очередное противоборство команд Ярославля и Нижнего Новгорода в ½ финала Молодёжной хоккейной лиги закончилось на 78-й минуте — 2:1 ОТ, первый успех наших ребят. В предыдущих поединках «Локо» брал верх — 5:4, 4:1, 3:2 ОТ.
Четвёртая игра, как и третья, прошла в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» столицы Приволжья. На трибунах были 5315 зрителей, это новый рекорд посещаемости матчей «Чайки».
Первый период поначалу активнее проводили хозяева, затем инициативу перехватили гости, но никто не забил. А уже через 7 секунд после старта второй трети нижегородцы оказались в роли догоняющих. Грубо ошибся в своей зоне Антон Силаев, подарком от него воспользовался нападающий ярославцев Матвей Котков. Наши хоккеисты отыгрались через 3 минуты 9 секунд. Шайбу забросил Тимур Муханов, классный пас которому сделал Глеб Пугачёв; ещё одним ассистентом стал Кирилл Свищёв. На 26-й минуте партнёры уже поздравляли с голом Макара Ополинского, однако они поспешили: посмотрев видео, судьи убедились в том, что шайба попала в каркас ворот. Счёт остался равным — 1:1.
В третьем периоде Марат Сабитов и Степан Сафонов («Локо») оставили ворота в неприкосновенности. Как следствие, игра перешла в овертайм, предполагавший полноценный 20-минутный формат, поскольку могла быть решена судьба серии.
На 66-й минуте «Чайка» получила своё первое в матче большинство, создала пару угроз — соперник выстоял. На 72-й последовало удаление другого ярославского хоккеиста — розыгрыш лишнего не получился. Зато мы преуспели при игре 5 на 5. Правда, сперва не сумел поразить цель из выгодной позиции Владимир Лаптев. А вот после броска Муханова добивание удалось Александру Яценко. Долгий видеопросмотр подтвердил правильность гола: помехи вратарю не было. Матч длился 77 минут 27 секунд.
Состав «Чайки»: Сабитов (Гриценко в запасе); Силаев — Яценко, Ополинский — Фёдоров (А) — Пугачёв; Чесноков — Гаврилов (К), Муханов — Свищёв — Лаптев; Анисимов — А. Сальников, Скворцов — Горнов — Глазунов (А); Муллеров (в запасе); Кулябин — Мишин — Л. Сальников; Козин (в запасе). Один из лидеров команды Ян Мельников был дисквалифицирован на два матча за толчок соперника клюшкой в первом периоде предыдущей игры. Тогда после просмотра эпизода судьи дали Мельникову лишь две минуты штрафа.
Соотношение бросков в створ 30 апреля — 47:41 в пользу дружины системы «Торпедо». По отрезкам было 13:15, 9:13, 15:9, 10:4.
Пятый матч серии до четырёх побед состоится в Ярославле 3 мая. Возможно, конкуренты ещё вернутся в Нижний Новгород — на игру 5-го числа.