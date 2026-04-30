«Чайка» вырвала победу у «Локо» в четвёртом матче полуфинала МХЛ

Первый период поначалу активнее проводили хозяева, затем инициативу перехватили гости, но никто не забил. А уже через 7 секунд после старта второй трети нижегородцы оказались в роли догоняющих. Грубо ошибся в своей зоне Антон Силаев, подарком от него воспользовался нападающий ярославцев Матвей Котков. Наши хоккеисты отыгрались через 3 минуты 9 секунд. Шайбу забросил Тимур Муханов, классный пас которому сделал Глеб Пугачёв; ещё одним ассистентом стал Кирилл Свищёв. На 26-й минуте партнёры уже поздравляли с голом Макара Ополинского, однако они поспешили: посмотрев видео, судьи убедились в том, что шайба попала в каркас ворот. Счёт остался равным — 1:1.