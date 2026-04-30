В дежурные силы по охране госграницы РФ включены дроны и лазерное оружие

А ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что специалисты в сфере беспилотников в будущем станут основой военной элиты России. Он также отметил, что беспилотники сегодня серьёзно влияют на ситуацию на поле боя. По его оценке, именно они во многом ограничивают боевую активность сторон. Медведев добавил, что значение операторов и специалистов по беспилотным системам будет только расти. Их навыки становятся одним из ключевых факторов современной армии.