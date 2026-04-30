Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в чемпионате мира

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что иранцы выступят на турнире.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не имеет ничего против выступления сборной Ирана по футболу на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

Журналисты в Белом доме попросили его прокомментировать слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере о том, что сборная Ирана выступит на чемпионате. «Ну, раз Джанни так сказал, то я не против», — сказал глава американской администрации.

Турнир состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд. Сборная Ирана все три матча группового этапа должна провести в США. Иранская команда попала в один квартет со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше