Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в чемпионате мира

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не имеет ничего против выступления сборной Ирана по футболу на предстоящем чемпионате мира 2026 года.
Журналисты в Белом доме попросили его прокомментировать слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере о том, что сборная Ирана выступит на чемпионате. «Ну, раз Джанни так сказал, то я не против», — сказал глава американской администрации.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.