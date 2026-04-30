Около 17 тыс. человек посетили марафон «Знание. Первые»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Порядка 17 тыс. человек очно посетили марафон «Знание. Первые», более 37 млн человек смотрели онлайн-трансляции. Всего за три дня выступили 147 лекторов, сообщает пресс-служба «Знаний».
«В Москве в Центральном выставочном зале “Манеж” завершился просветительский марафон “Знание. Первые”, посвященный Году единства народов России. За три дня во всех федеральных округах выступили 147 выдающихся лекторов. Герои РФ, ученые, спортсмены, государственные деятели, журналисты через собственный опыт и свои проекты показали молодежи, что сила нашей страны — в ее многообразии и сплоченности», — говорится в сообщении.
Очно к марафону присоединились порядка 17 тыс. участников из России и ближнего зарубежья, еще более 37 млн человек смотрели онлайн-трансляции. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Лекторами марафона выступили представители разных народов России. Государственные и общественные деятели, руководители госкорпораций и титулованные спортсмены, мастера культуры и искусства, ученые и преподаватели, военкоры и ветераны СВО выступали на площадках в десяти городах: Москве, Астрахани, Барнауле, Махачкале, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Твери, Якутске и Донецке.
«Я убежден, что ребята ушли с желанием больше узнать о народах нашей великой страны, о разных регионах и, главное, с желанием помогать друг другу, поддерживать свой народ, вместе что-то создавать. Лекторы дают такой импульс, поскольку делятся не только уникальными знаниями, но и собственным опытом выбора пути, преодоления трудностей. А ребята, глядя на выдающихся людей, понимают, что если получилось у впереди идущих, то и у них получится», — отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.
По его словам, особенно вдохновляющими на этом марафоне стали встречи с героями России, участниками СВО, потому что «личный опыт героев, которые плечом к плечу защищают одну на всех Родину, — это ярчайший пример мужества, единства, патриотизма».