Открыта уникальная «фабрика водорода» внутри инфузорий из микрофлоры коров

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Молекулярные биологи из Китая расшифровали геномы нескольких сотен видов инфузорий, обитающих в кишечнике жвачных животных, что позволило им открыть ранее неизвестную уникальную структуру внутри клеток этих простейших, которая вырабатывает большие количества водорода. Это открытие поможет выработать стратегии по уменьшению метановых выбросов, связанных с домашними животными, пишут ученые в статье в журнале Science.
«В кишечнике коров присутствуют не только археи, бактерии и грибки, но и инфузории и другие простейшие, на долю которых приходится около 25% биомассы микрофлоры. Традиционно считается, что они играют важную роль в производстве молекул метана, однако их точная роль не была известна. Мы обнаружили внутри них уникальную структуру, которую мы назвали “водородным телом”, производящую водород и изымающую кислород из окружающей среды», — пишут ученые.
Это открытие совершила группа китайских молекулярных биологов под руководством профессора Института гидробиологии КАН (Ухань) Мяо Вэя при проведении своеобразной генетической «переписи» инфузорий, обитающих в пищеварительной системе коров. По текущим оценкам биологов, в микрофлоре жвачных животных присутствует несколько сотен видов простейших, которые в прошлом почти не изучались.
Интерес к этим существам значительно вырос в последние годы, когда биологи-экспериментаторы обнаружили, что удаление инфузорий из кишечника коров приводит к 35% снижению выбросов метана. Для раскрытия их связи с выработкой этого парникового газа исследователи из Китая расшифровали геномы и изучили структуру клеток 450 видов инфузорий, о существовании 87% которых в прошлом не было ничего известно.
В процессе изучения различий между этими простейшими биологи обнаружили, что в клетках некоторых из них присутствовали уникальные структуры, не похожие по устройству ни на одну другую клеточную органеллу. Они были сосредоточены в окрестностях ресничек инфузорий и внутри них были сосредоточены молекулы двух типов ферментов, один из которых способствует образованию молекулярного водорода, а второй — изымает кислород из окружающей среды и превращает его в воду.
Как объясняют ученые, оба этих процесса критически важны для выживания тех видов микробов микрофлоры, которые активнее всего производят метан в кишечнике коров, так как эти археи питаются водородом, а кислород для них является ядом. В перспективе, понимание этого позволит существенным образом уменьшить выбросы метана от коров, внося точечные изменения в видовой состав инфузорий в их микрофлоре, подытожили исследователи.