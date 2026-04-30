Глава крупного банка взяла подчиненного в секс-рабство: мужчину держали под виагрой и наркотиками

Руководительница крупного банка превратила жизнь подчиненного в ад. Сотрудник JPMorgan подал иск, в котором обвинил свою начальницу Лорну Хайдини в домогательствах и принуждении к сексу. Подробностями делится The Economic Times.
По версии потерпевшего, женщина подмешивала ему в напитки наркотики и виагру. Пострадавший рассказал, что плакал и сопротивлялся, но слышал только угрозы уволить его и оскорбления. Начальница называла его «коричневым мальчиком», а его жену — «рыбоголовой».
История начала развиваться весной 2024 года. Истец утверждает, что Хайдини постоянно хватала его за пах на совещаниях и требовала делать кунилингус. Она заявляла, что именно от нее зависит его карьерный рост в компании. Также женщина позволяла себе расистские выпады в адрес его индийского происхождения.
