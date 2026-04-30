Трамп сообщил, что не уверен в необходимости возобновления атак по Ирану

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что американским военным стоит снова наносить удары по Ирану. Он рассказал о своей позиции, отвечая на вопросы журналистов.
У главы Белого дома поинтересовались, собирается ли он нарушать существующую ситуацию прекращения огня. Трамп ответил, что сам не знает, нужно ли это Америке, однако в будущем такая необходимость может возникнуть. По версии американского лидера, иранские власти сейчас «очень хотят заключить новую сделку».
При этом риторика президента США в адрес Тегерана остается жесткой. Дональд Трамп вновь призвал иранских лидеров обратиться к нему за пощадой. Он пояснил, что для решения проблемы им достаточно просто заявить о своей капитуляции.
Американский президент также назвал экономику Ирана фактически мертвой. Он считает, что морская блокада, которую США организовали у берегов Ирана, приносит гораздо больше пользы, чем полномасштабная война.