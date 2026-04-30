Россиянам рассказали, как взыскать моральный вред с работодателя

Сотрудник обязан выполнять только тот объем работы, который прописан в трудовом договоре. Если же условия труда нарушаются, то от работодателя можно потребовать компенсацию, об этом в разговоре с изданием «Абзац» сообщил адвокат Дмитрий Файнберг.
— Работодатель обязан предоставить сотруднику работу в соответствии с тем трудовым договором, который заключен. В случае если работнику удастся доказать факт обмана со стороны работодателя, трудинспекция и прокуратура вправе будут выписать компании предписание, а работник сможет рассчитывать на компенсацию морального ущерба, — заявил специалист.
По словам юриста, моральный вред обычно оценивается судом в суммы от 5 до 10 тысяч рублей, однако важно, что работодателя также обяжут придерживаться условий, прописанных в договоре.
Ранее KP.RU рассказал, что трудовое законодательство в России постоянно совершенствуется, но недобросовестные работодатели продолжают нарушать права работников. Одно из самых частых нарушений — оформление сотрудников по гражданско-правовому договору вместо трудового.