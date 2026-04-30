Врач рассказал, кому опасно есть тунца

Тунец может вызвать проблемы с развитием нервной системы, а потому, не стоит увлекаться данным видом рыбы, особенно беременным и тем, кто планирует зачатие. Об этом предупредил в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Тунец относится к рыбам, которые способны накапливать метилртуть. При регулярном употреблении такой рыбы метилртуть может негативно влиять на нервную систему, особенно у плода и маленьких детей, поэтому беременным, кормящим и женщинам, планирующим беременность, рекомендуют ограничивать потребление тунца, — посоветовал медик.
Он добавил, что консервированный тунец часто содержит много соли, что важно учитывать людям с повышенным артериальным давлением и заболеваниями почек.
Ранее 360.ru рассказал, что больше всего железа содержится в говядине, тунце, устрицах, бобах, лососе и печени. Железо крайне важно, поскольку оно отвечает за формирование красных кровяных клеток — эритроцитов. Железо, содержащееся в растительных продуктах, усваивается организмом гораздо хуже, чем то, что в мясе.