В Таганроге вечером 30 апреля объявили ракетную опасность

В Таганроге вечером 30 апреля объявили угрозу ракетной опасности. Глава города Светлана Камбулова попросила жителей проявлять осторожность и сохранять спокойствие.
Вначале жителей предупредили о беспилотной опасности, но вскоре сообщили о более серьезной угрозе.
— Внимание, ракетная опасность! Работают силы ПВО, — говорится в сообщении.
Жителей просят покинуть открытые участки улиц и проследовать в укрытие: подвал или подземный паркинг.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше