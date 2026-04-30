«Стена смерти» — это не метафора: орнитолог — о проекте высотной гостиницы на Куршской косе

«В среднем где-то порядка 10 миллионов пролетает над Куршской косой за год, — сказал он. — “Стена смерти” — это не метафора, это факт. Это то, что мы будем наблюдать в случае, если проект будет реализован. Там будут биться сотни тысяч птиц в период каждой миграции. И пока эта стена будет стоять, птицы будут лететь и будут биться. Нельзя сказать, что строительство этой гостиницы приведёт к исчезновению Беломоро-Балтийского пролетного пути. Нет, он никуда не исчезнет. Птицы как летели, так и будут лететь. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по несколько раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово умирать, ударяясь об эту стену».