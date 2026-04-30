«Стена смерти» — это не метафора: орнитолог — о проекте высотной гостиницы на Куршской косе

Данные, что проект строительства масштабного гостиничного комплекса в посёлке Рыбачьем не нанесёт ущерба экологии Куршской косы, являются точкой зрения застройщика. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил директор биостанции «Рыбачий» Зоологического института РАН Андрей Мухин в эфире видеопроекта «Дом Советов».
По его словам, информация, что «Стена смерти», как называют проект, не приведёт к массовой гибели птиц, является недостоверной.
«Такое строительство приведет к массовой гибели птиц, — подчеркнул Андрей Мухин. — Это так. Что касается представленной компанией оценки воздействия на окружающую среду, то этот ОВОС, эта оценка — она отражает точку зрения застройщика. То есть застройщик сделал ОВОС таким образом, ну или компания какая-то сделала ему этот ОВОС таким образом, чтобы показать, что стройка ни на что не повлияет. А если повлияет, то по минимуму. Это точка зрения застройщика. Как вы понимаете, задача застройщика — всячески свой проект продвинуть, чем они, в общем-то, успешно и занимаются. Но с точки зрения экспертного сообщества это совершенно не так».
Как считает Мухин, представленный документ является несогласованным — там одни разделы противоречат другим.
«Достаточно много критики этого ОВОСа связано с тем, что по российскому законодательству такого рода проекты в принципе не могут быть реализованы, если они приводят к ухудшению ситуации в национальном парке, — подчеркнул эксперт. — А территория застройки находится на территории национального парка, что бы там застройщик ни говорил. И это основная критика. Но критику юридических тонкостей я оставлю все-таки профессиональным юристам в области природоохранного законодательства и законодательства на особо охраняемых природных территориях. А я как специалист в своей области скажу, что представленные в ОВОСе данные орнитологического исследования, они просто извращены».
Директор биостанции «Рыбачий» прокомментировал сведения, содержащиеся в оценке воздействия окружающей среды, что на Куршской косе может погибнуть «всего 35% птиц».
«Вы же понимаете, что если бы в оценке, представленной компанией, было написано: “наше строительство приведет к массовой гибели птиц, поэтому давайте мы будем строить”, это бы звучало совершенно безумно. Поэтому они пишут: “реализация нашего проекта не приведет к массовой гибели птиц”. В общем, их точка зрения понятна. Что бы ни происходило, это все божья роса. Поэтому ничего они признавать не будут и будут упорно продвигать свой проект, что бы мы ни говорили».
Говоря о цифрах, Андрей Мухин привёл данные оценки количества мигрирующих птиц.
«В среднем где-то порядка 10 миллионов пролетает над Куршской косой за год, — сказал он. — “Стена смерти” — это не метафора, это факт. Это то, что мы будем наблюдать в случае, если проект будет реализован. Там будут биться сотни тысяч птиц в период каждой миграции. И пока эта стена будет стоять, птицы будут лететь и будут биться. Нельзя сказать, что строительство этой гостиницы приведёт к исчезновению Беломоро-Балтийского пролетного пути. Нет, он никуда не исчезнет. Птицы как летели, так и будут лететь. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по несколько раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово умирать, ударяясь об эту стену».
Проведение общественных слушаний по строительству масштабного гостиничного комплекса в посёлке Рыбачий на Куршской косе в будний день сделано специально, чтобы затруднить многим людям участие в обсуждении, считают эксперты.