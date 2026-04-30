Владислав Третьяк отметил сходство именной фигуры из музея в «Зарядье»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал потрясающим сходство именной пластической фигуры, выставленной в музее «Историал. Коллекция» в парке «Зарядье». Об этом он рассказал ТАСС.
Скульптура Третьяка одета в форму сборной СССР под 20-м номером с вратарской амуницией.
«Скульптурный портрет выполнен отлично, с потрясающим сходством и большим вниманием к деталям формы вратаря 1970-х. Конечно, очень почетно оказаться в компании великих государственных деятелей, ученых, писателей и полководцев», — сказал Третьяк.
«Но на этой выставке скульптурный портрет Владислава Третьяка олицетворяет не только меня, а всю нашу команду, которая на протяжении десятилетий была лучшей в мире. Сборная обыгрывала самых сильных соперников, она становилась первой на самых престижных турнирах планеты — Олимпиадах, чемпионатах мира, Кубках Канады. В хоккее побеждает единый коллектив, и на исторической экспозиции я выступаю и от имени моих замечательных партнеров, настоящих суперзвезд на все времена», — пояснил он.
Музей был открыт в конце апреля Департаментом культуры города Москвы. В нем можно увидеть 50 фигур знаменитых личностей, которых создавали совместно с экспертами в области кинематографа и пластического грима из специального силикона. Для достижения максимального портретного сходства использовались также новые цифровые технологии. В премьерную выставку, помимо Третьяка, вошли фигуры Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Льва Толстого, Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой.
Экспозиция откроется для всех желающих 1 мая, билеты можно приобрести в сервисе «Мосбилет».