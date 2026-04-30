ВС России ударили по заводу безэкипажных катеров «Океан» в Николаеве

Вооруженные силы России поразили судостроительный завод «Океан» в Николаеве, где под руководством британских специалистов проходила сборка и вооружение безэкипажных катеров, используемых для атак на гражданские суда в Черном море. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что удар пришелся по одному из цехов предприятия. Последовавший за этим мощный взрыв было слышно на значительном расстоянии. Лебедев добавил, что на этом же заводе украинских военных обучали управлению беспилотными катерами.
— В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, — передает РИА Новости.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями Южной группировки войск. Луганская Народная Республика занята, наступление идет по всем направлениям. В марте-апреле российские военные взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.