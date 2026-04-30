В Петербурге впервые появятся ясельные группы для детей до года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Ясельные группы для детей до года впервые откроются в Петербурге с 1 сентября 2026 года. Об этом глава города Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78».
«Впервые появились заявления от родителей на устройство в ясли малышей до года. Это новая задача, которую мы тоже решаем. Это значит, что мамы готовы не только выйти на работу, но и доверить нам даже самых маленьких детишек. Делаем это впервые в новейшей истории Петербурга. Такие группы появятся в наших садиках с 1 сентября этого года. Для этой категории можно выбрать вариант группы краткосрочного пребывания. Педагогическим составом наши дошкольные учреждения укомплектованы на 100%», — сказал Беглов.
На данный момент в детские сады Петербурга ходят 230 тыс. малышей, из которых 45 тыс. посещают ясельные группы полного дня. Кроме того, 68% воспитанников ясель — дети в возрасте от 2 до 3 лет, а еще 32% — от года до двух. По словам Беглова, востребованность мест для детей до двух лет выросла на 10%, однако мест в дошкольных учреждениях города достаточно.
Локальный спрос остается, прежде всего, в новостройках, острота вопроса будет снята в течение года. К концу 2027 года поручение президента России Владимира Путина по повышению доступности дошкольного образования будет выполнено полностью, уточнил глава Петербурга.
«Это еще один наш сигнал — всем нынешним и будущим мамам. Что рождение ребенка больше не является препятствием ни для карьеры, ни для учебы. Город и государство готовы брать на себя существенную, а в чем-то и большую часть заботы о малышах. В этом суть поставленных президентом задач в сфере демографии», — подчеркнул Беглов.
Для новорожденных в Петербурге действуют бесплатные пункты проката вещей, родителям помогают с детским питанием, медициной, колясками, кроватками, особое внимание уделяется студенческим семьям. Дополнительно городские власти работают с предприятиями, готовыми вводить демографические льготы.