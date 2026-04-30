В Петербурге впервые появятся ясельные группы для детей до года

«Впервые появились заявления от родителей на устройство в ясли малышей до года. Это новая задача, которую мы тоже решаем. Это значит, что мамы готовы не только выйти на работу, но и доверить нам даже самых маленьких детишек. Делаем это впервые в новейшей истории Петербурга. Такие группы появятся в наших садиках с 1 сентября этого года. Для этой категории можно выбрать вариант группы краткосрочного пребывания. Педагогическим составом наши дошкольные учреждения укомплектованы на 100%», — сказал Беглов.