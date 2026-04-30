Жюри Венецианской биеннале искусства ушло в отставку за девять дней до открытия

Россия впервые с 2019 года примет участие в Венецианской биеннале современного искусства с проектом «Дерево уходит корнями в небо». Проект включен в список участников, объявленный организаторами. На 61-й престижной международной выставке Россию будут представлять около 40 музыкантов, художников, философов и поэтов. Всего свои работы продемонстрируют 99 стран. Однако участие российских художников вызвало недовольство на Украине — министерства иностранных дел и культуры страны в своем заявлении призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении России.