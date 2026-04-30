Умер экс-посол России в Конго Юрий Романов

Умер экс-посол РФ в Конго Юрий Романов, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве сообщили, что чрезвычайный и полномочный посол в отставке Юрий Романов скончался 30 апреля, ему было 80 лет. Причины его смерти не указываются.
«Ушёл из жизни наш коллега и товарищ, талантливый дипломат, видный руководитель, истинный патриот», — говорится в сообщении МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что Романов зарекомендовал себя «высоким профессионалом, беззаветно и твердо отстаивавшим интересы Родины». В МИД РФ выразили соболезнования родным и близким Романова.
По данным ведомства, Романов работал в посольстве СССР в Венгерской Народной Республике в 1969—1975 годы и в 1980—1989 годы. В 90-х он также был генконсулом СССР, а потом России в Дебрецене, в Венгерской Республике. В 2001—2006 годах Романов был послом России в Мадагаскаре и Коморских Островах по совместительству. С 2009 по 2014 годы он был послом РФ в Конго.
