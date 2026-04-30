От Queen до Майкла Джексона: как байопики зарабатывают на ностальгии

Фильмы о звездах собирают сотни миллионов и увеличивают доходы от музыки и прав. Ставка — на ностальгию и фан-базы. Какие цифры и реакции критиков стоят за этим — в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК.

Киностудии наращивают производство фильмов о реальных людях на фоне дефицита оригинальных сценариев и конкуренции со стримингом. Узнаваемые истории позволяют привлекать аудиторию и снижать риски провала.

Ключевое отличие байопиков — высокая стоимость прав. Студии платят за использование музыки и образа, а также часто делятся частью прибыли с правообладателями, которые фактически становятся соучастниками проекта.

Как отметил в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, коммерческий успех таких фильмов в первую очередь зависит от масштаба личности и наличия сильной фан-базы. По его словам, наибольший эффект показывают музыкальные байопики: зрители идут на них не только ради сюжета, но и ради знакомых песен, что усиливает вовлеченность и повторные просмотры.

При этом оценки критиков и аудитории нередко расходятся: зрители реагируют на ностальгию и образ героя, тогда как критики — на художественное качество и достоверность.