От Queen до Майкла Джексона: как байопики зарабатывают на ностальгии

Как отметил в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, коммерческий успех таких фильмов в первую очередь зависит от масштаба личности и наличия сильной фан-базы. По его словам, наибольший эффект показывают музыкальные байопики: зрители идут на них не только ради сюжета, но и ради знакомых песен, что усиливает вовлеченность и повторные просмотры.