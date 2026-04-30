На здании Дома правительства в преддверии 1 Мая появилась световая проекция

1 мая в России ежегодно отмечается Праздник весны и труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ этот день является нерабочим. Свое современное название праздник получил в 1992 году. В советское время он официально именовался Днем Интернационала, а затем — Международным днем солидарности трудящихся.