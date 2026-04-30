На здании Дома правительства в преддверии 1 Мая появилась световая проекция

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Тематическая световая проекция появилась на здании Дома правительства накануне Праздника весны и труда.
«В преддверии Праздника весны и труда на здании Дома правительства появилась тематическая световая проекция. Поздравляем россиян с наступающим праздником», — говорится в сообщении кабмина в «Максе».
1 мая в России ежегодно отмечается Праздник весны и труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ этот день является нерабочим. Свое современное название праздник получил в 1992 году. В советское время он официально именовался Днем Интернационала, а затем — Международным днем солидарности трудящихся.