«Они устроили бардак на Украине»: Трамп обрушился с критикой на союзников США по НАТО

Трамп обвинил европейские страны НАТО в бардаке на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны, входящие в НАТО, в создании «бардака» на Украине. По словам американского лидера, именно эти государства несут ответственность за нынешний кризис.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак», — уточнил Трамп в беседе с журналистами.

Политик раскритиковал союзников по Альянсу из Европы за то, что они не оказали должной поддержки военной операции США против Ирана. Трамп напомнил, что Штаты уже помогали европейцам с украинским вопросом, но те, по его мнению, устроили там полный бардак. Американский лидер добавил, что Украина никак не касается Соединенных Штатов, поскольку их разделяет океан, тогда как европейцев это напрямую затрагивает.

Трамп также затронул финансовую помощь, выделенную предыдущей администрацией. Он отметил, что его предшественник Джо Байден передал Киеву 350 миллиардов долларов. Американский президент назвал такие траты безумием и подчеркнул, что именно это является одной из главных причин затягивания конфликта.

Ранее Трамп уже делал резкие заявления в адрес Киева. Он заявил, что Украина потерпела военное поражение, так и не добившись поставленных целей на поле боя.

