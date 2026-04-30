«Они устроили бардак на Украине»: Трамп обрушился с критикой на союзников США по НАТО

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак», — уточнил Трамп в беседе с журналистами.
Политик раскритиковал союзников по Альянсу из Европы за то, что они не оказали должной поддержки военной операции США против Ирана. Трамп напомнил, что Штаты уже помогали европейцам с украинским вопросом, но те, по его мнению, устроили там полный бардак. Американский лидер добавил, что Украина никак не касается Соединенных Штатов, поскольку их разделяет океан, тогда как европейцев это напрямую затрагивает.
Трамп также затронул финансовую помощь, выделенную предыдущей администрацией. Он отметил, что его предшественник Джо Байден передал Киеву 350 миллиардов долларов. Американский президент назвал такие траты безумием и подчеркнул, что именно это является одной из главных причин затягивания конфликта.
Ранее Трамп уже делал резкие заявления в адрес Киева. Он заявил, что Украина потерпела военное поражение, так и не добившись поставленных целей на поле боя.