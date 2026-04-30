Косметолог перечислила ведущие к старению кожи ошибки при использовании SPF

Косметолог Анпилогова призвала не использовать прошлогодние кремы с SPF.

Источник: Комсомольская правда

Весной очень важно использовать крем с защитой от ультрафиолета, так как активное солнце провоцирует старение кожи. О главные правилах защиты рассказала «РИАМО» заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии Екатерина Анпилогова.

— Не стоит использовать прошлогодние средства, так как УФ-фильтры теряют стабильность при хранении. Также не стоит полагаться только на тональный крем с SPF, так как концентрации фильтров в декоративной косметике недостаточно, — сказала медик.

Она добавила, что важно использовать крем с SPF даже при облачной погоде. На лицо и шею требуется около половины чайной ложки средства, обновлять его нужно каждые два часа.

Издание Life.ru отметило, что к старению кожи нередко приводят ошибки в уходе. Так, регулярное умывание горячей водой нарушает гидролипидную мантию кожи, что приводит к чувству сухости и дискомфорта. Идеальный вариант — вода комнатной температуры. Также на это могут повлиять неправильно подобранные средства для умывания и отсутствие следующего этапа после очищения кожи — нанесения крема или сыворотки по типу кожи. Кроме того, ускорить старение кожи может сон с макияжем.