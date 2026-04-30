Косметолог перечислила ведущие к старению кожи ошибки при использовании SPF

Издание Life.ru отметило, что к старению кожи нередко приводят ошибки в уходе. Так, регулярное умывание горячей водой нарушает гидролипидную мантию кожи, что приводит к чувству сухости и дискомфорта. Идеальный вариант — вода комнатной температуры. Также на это могут повлиять неправильно подобранные средства для умывания и отсутствие следующего этапа после очищения кожи — нанесения крема или сыворотки по типу кожи. Кроме того, ускорить старение кожи может сон с макияжем.