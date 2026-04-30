В России предложили ввести штраф за покупку сигарет несовершеннолетним

Политолог Орлов призвал штрафовать взрослых, дающих подросткам сигареты.

Источник: Комсомольская правда

Новые штрафы могут ввести в России, ответственность предлагается ввести для тех, кто дает или покупает сигареты подросткам. Инициативу озвучил в разговоре с изданием «Абзац» политолог Антон Орлов.

— Введение штрафа за передачу сигарет или покупку их для ребенка необходимо. Уместен будет штраф в диапазоне от 1000 до 3000 рублей. Такой порог достаточен для предупредительного эффекта, но не превращает проступок в наказание, — сказал эксперт.

По его словам, пока ответственность в РФ введена лишь для продавцов, которые продали сигареты несовершеннолетним.

KP.RU напомнил, что курение вейпов и электронных сигарет в школах обернется наказанием как для самих учеников, так и для их родителей. Им придется заплатить штраф до трех тысяч рублей, а ребенка к тому же поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).