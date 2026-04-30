Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге участники «Бессмертного полка» пройдут 9 Мая по Невскому проспекту

Губернатор Александр Беглов сообщил, что шествие начнется раньше обычного.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Участники «Бессмертного полка» пройдут в Санкт-Петербурге 9 Мая по Невскому проспекту. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

«Разделить радость праздника петербуржцы и гости нашего города смогут в шествии “Бессмертного полка” по Невскому проспекту», — сказал Беглов.

Губернатор сообщил, что в этом году шествие начнется раньше обычного.

Решение о формате проведения «Бессмертного полка» в 2026 году, как заявила ранее сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева, принимают главы регионов.

В Петербурге акция в очном формате проходит не каждый год. В 2024 году «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге не проводился в традиционном очном формате из-за соображений безопасности, основным форматом проведения стали онлайн мероприятия. Участники регистрировались на официальном сайте движения, загружали фотографии ветеранов, заполняли известные данные о них и, при желании, рассказывали их историю. Все снимки появлялись на городских мультимедийных экранах, а трансляция проходила на различных онлайн-платформах. Виртуальное шествие длилось вплоть до 12 мая. Также проводился флешмоб в соцсетях, акции «Портрет героя на одежде» и «Окна Победы», состоялись автопробеги и мотопробеги.

В 2025 году шествие «Бессмертного полка» прошло в офлайн-формате, в нем приняли участие более 1,1 млн жителей города. Оно проходило по Невскому проспекту от Площади Восстания до Дворцовой площади. Участники шли с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также с портретами погибших на СВО.

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше