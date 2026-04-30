В Петербурге участники «Бессмертного полка» пройдут 9 Мая по Невскому проспекту

В Петербурге акция в очном формате проходит не каждый год. В 2024 году «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге не проводился в традиционном очном формате из-за соображений безопасности, основным форматом проведения стали онлайн мероприятия. Участники регистрировались на официальном сайте движения, загружали фотографии ветеранов, заполняли известные данные о них и, при желании, рассказывали их историю. Все снимки появлялись на городских мультимедийных экранах, а трансляция проходила на различных онлайн-платформах. Виртуальное шествие длилось вплоть до 12 мая. Также проводился флешмоб в соцсетях, акции «Портрет героя на одежде» и «Окна Победы», состоялись автопробеги и мотопробеги.