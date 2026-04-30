Врач назвал неочевидный вред частого употребления меда

Телеканал «Царьград» сообщил, что мед не обладает целебными свойствами и при нагревании может стать вредным. Мед является простым источником быстрых углеводов. Хотя он и включает в себя витамины и полезные элементы, лечебных свойств у него нет. При добавлении меда в горячий чай он теряет свою пользу, поскольку под воздействием высокой температуры распадается на соединения с возможным канцерогенным эффектом, а витамины исчезают.