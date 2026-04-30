Врач назвал неочевидный вред частого употребления меда

Избыток меда в рационе может провоцировать нарушения в работе печени из-за большого количества фруктозы в продукте. Об этом предупредил в беседе с aif.ru врач-гепатолог Алексей Буеверов.
— Жировая болезнь печени развивается из-за недостатка физической активности и повышенном потреблении жиров и сахаров, причем самый вредный из них — фруктоза. Больше всего фруктозы в меде, — сказал медик.
Он добавил, что значительные дозы фруктозы также содержатся в винограде, изюме, инжире и в соках — будучи уже растворенной и в большом количестве, она быстрее всасывается и наносит максимальный удар по организму.
Телеканал «Царьград» сообщил, что мед не обладает целебными свойствами и при нагревании может стать вредным. Мед является простым источником быстрых углеводов. Хотя он и включает в себя витамины и полезные элементы, лечебных свойств у него нет. При добавлении меда в горячий чай он теряет свою пользу, поскольку под воздействием высокой температуры распадается на соединения с возможным канцерогенным эффектом, а витамины исчезают.