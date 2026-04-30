Врач раскрыла главную ошибку во время приступа астмы

Во время приступа удушья, вызванного астмой, следует соблюдать определенный порядок действий. Алгоритм помощи, а также главные ошибки озвучила в беседе с изданием aif.ru доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.
— Во время приступа не ложитесь. Сядьте прямо, немного наклонившись вперед, обопритесь руками на колени или стол. Это поможет задействовать вспомогательные дыхательные мышцы, — отметила медик.
Она напомнила, что важно расстегнуть одежду, которая может сковывать дыхание. Также необходимо успокоить пациента. Дело в том, что паника и тревога могут усилить одышку.
