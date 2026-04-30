Казахстан назвал совместный с РФ пуск «Союза-5» новой эрой космонавтики

Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» в рамках в рамках совместного проекта Казахстана и России «Байтерек» ознаменовал собой новую веху в истории космонавтики Казахстана и переход к экологически безопасным стартам. Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, к которому относится аэрокосмический комитет страны, все этапы испытаний прошли в штатном режиме, а габаритно-массовый макет был выведен на заданную траекторию.
«Комплекс “Байтерек” — успешный старт новой эры казахстанской космонавтики. Сегодня на космодроме Байконур состоялось историческое событие: с 45-й площадки осуществлен первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса “Союз-5/Сункар”», — заявили в ведомстве.
В министерстве добавили, что удачный пуск ракетного комплекса «Байтерек» создаёт новые перспективы для исследования космического пространства. Технические параметры носителя «Союз-5/Сункар», созданного в РКЦ «Прогресс», позволяют выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Применение разгонных блоков из семейства Fregat, а также разнообразных вариантов головных обтекателей, даёт возможность гибко решать широкий круг задач, заявили в ведомстве.
Представители министерства также подчеркнули, что для создания комплекса была выполнена масштабная работа по модернизации наземной инфраструктуры, пусковых систем, механизмов управления, заправочного оборудования и средств безопасности.
Россия и Казахстан реализуют проект «Байтерек» на основе соглашения, заключённого в 2004 году. Оно предполагает строительство на Байконуре нового космического ракетного комплекса. Ранее в аэрокосмическом комитете Казахстана заявляли, что считают этот комплекс перспективным и востребованным на рынке вывода спутников. Кроме того, в аэрокосмическом комитете Министерства цифрового развития Казахстана выражали надежду, что со временем запуски «Байтерека» могут стать пилотируемыми.