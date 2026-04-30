Казахстан назвал совместный с РФ пуск «Союза-5» новой эрой космонавтики

Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» в рамках в рамках совместного проекта Казахстана и России «Байтерек» ознаменовал собой новую веху в истории космонавтики Казахстана и переход к экологически безопасным стартам. Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, к которому относится аэрокосмический комитет страны, все этапы испытаний прошли в штатном режиме, а габаритно-массовый макет был выведен на заданную траекторию.