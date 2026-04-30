США хотят сократить численность своих войск еще в нескольких странах: где могут убрать американских бойцов

Трамп: США могут сократить численность войск в Испании и Италии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил сокращение американских военных контингентов в Италии и Испании. Такое заявление президент США сделал во время брифинга.

Журналисты поинтересовались у политика, не собирается ли он отозвать часть своих военных из еще нескольких стран Европы. Как известно, сейчас администрация Штатов рассматривает сценарий сокращения числа бойцов в Германии. Отвечая на вопрос, Трамп заявил, что этот шаг вполне вероятен. По словам президента, Вашингтон не намерен бесконечно содержать контингенты там, где союзники не оказывают должной поддержки его стране.

«Послушайте, почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно, абсолютно ужасно», — заявил Трамп.

Как ранее писал KP.RU, на последнем саммите стран-членов Евросоюза был обозначен новый курс против политики США. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС может распасться, если и дальше будет слушаться Вашингтона. По его мнению, европейским государствам пора менять эту тенденцию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше