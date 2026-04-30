США хотят сократить численность своих войск еще в нескольких странах: где могут убрать американских бойцов

Журналисты поинтересовались у политика, не собирается ли он отозвать часть своих военных из еще нескольких стран Европы. Как известно, сейчас администрация Штатов рассматривает сценарий сокращения числа бойцов в Германии. Отвечая на вопрос, Трамп заявил, что этот шаг вполне вероятен. По словам президента, Вашингтон не намерен бесконечно содержать контингенты там, где союзники не оказывают должной поддержки его стране.