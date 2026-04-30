В Астрахани День Победы завершится праздничным салютом

АСТРАХАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Праздничный салют на Центральной набережной завершит празднование Дня Победы в Астрахани, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области.
«День Победы в Астрахани завершится праздничным салютом. Он станет кульминацией торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Салют состоится на Центральной набережной 9 мая в 22:00 сразу после окончания концерта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что концерт начнется в 19:00. Астраханские артисты исполнят знаковые военные песни и современные музыкальные композиции, которые отражают любовь к Родине и являются данью уважения к подвигу героев Великой Отечественной войны.
Самым крупным мероприятием в Астрахани 9 мая станет народное шествие «Бессмертный полк», ежегодно собирающее тысячи человек. Оно стартует сразу после завершения торжественного построения войск Астраханского гарнизона, которое начнется в 10:00. Участники шествия пройдут от Астраханского Кремля по улицам Тредиаковского и Ленина. Координировать движение будут более 700 волонтеров.
«В этом году акция состоится в смешанном формате. Так, “Бессмертный полк на стадионе” предполагает, в частности, исполнение праздничных песен на спортивных мероприятиях. Болельщики и арбитры также могут принести на стадион портреты своих ветеранов. “Бессмертный полк: фото героя на одежде” — фотографию ветерана можно распечатать самостоятельно, поместить ее в файл и закрепить на одежде», — рассказали в пресс-службе.
Планируется также «Бессмертный полк в социальных сетях», «Бессмертный полк онлайн», «Стена Памяти», «Бессмертный полк на транспорте», «Бессмертный полк на передовой» и акция «Трансляция портретов ветеранов».