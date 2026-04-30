Кавказ.РФ и СКФУ договорились о совместной подготовке кадров в сфере туризма

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апреля. /ТАСС/. Кавказ.РФ и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) на полях Кавказского инвестиционного форума подписали соглашение и дорожную карту сотрудничества, которые содержат шесть направлений. В том числе стороны договорились о совместной подготовке кадров в сфере туризма для развития отрасли в округе, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Туристическая отрасль Северного Кавказа переживает бум: турпоток за пять лет вырос в 2,5 раза, однако дефицит кадров является одним из сдерживающих факторов для еще более активного роста индустрии. Согласно экспертным оценкам, к 2030 году дефицит квалифицированных специалистов в сфере туризма на Северном Кавказе составит более 100 тыс. человек. Конечно, мы не можем оставаться в стороне — вопрос с кадрами стоит и на наших курортах, и у наших резидентов — отельеров, рестораторов, с помощью системных мер и адресного сотрудничества мы будем поступательно эту задачу решать», — передает пресс-служба слова гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова.
Как сообщается, стороны планируют исследования в различных отраслях, в том числе в АПК, креативных индустриях и возобновляемой энергетике. А в сфере развития туризма СКФУ примет участие в работе региональной Ассоциации развития кадрового потенциала туристской отрасли СКФО, созданной при поддержке Кавказ.РФ.
«Партнерство носит глубоко практический, системный характер. Свою главную задачу мы видим в том, чтобы синхронизировать учебные программы с реальными задачами, которые стоят перед туристическим бизнесом. В том числе, мы уже активно включились в работу региональной Ассоциации развития кадрового потенциала туристской отрасли СКФО, созданной при поддержке Кавказ.РФ», — цитирует пресс-служба ректора СКФУ, профессора Татьяну Шебзухову.
Кавказский инвестиционный форум проходил 28−30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». В нем приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей».
