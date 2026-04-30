Кавказ.РФ и СКФУ договорились о совместной подготовке кадров в сфере туризма

«Туристическая отрасль Северного Кавказа переживает бум: турпоток за пять лет вырос в 2,5 раза, однако дефицит кадров является одним из сдерживающих факторов для еще более активного роста индустрии. Согласно экспертным оценкам, к 2030 году дефицит квалифицированных специалистов в сфере туризма на Северном Кавказе составит более 100 тыс. человек. Конечно, мы не можем оставаться в стороне — вопрос с кадрами стоит и на наших курортах, и у наших резидентов — отельеров, рестораторов, с помощью системных мер и адресного сотрудничества мы будем поступательно эту задачу решать», — передает пресс-служба слова гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова.