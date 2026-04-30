В калининградском провели три сложнейшие операции женщинам с предлежанием плаценты

тяжёлой акушерской патологией — предлежанием плаценты. Это состояние, когда плацента перекрывает выход из матки, опасно массивным кровотечением и угрожает жизни и матери, и ребёнка.
У всех женщин ситуация осложнялась рубцами на матке после предыдущих кесаревых сечений. В одном случае пациентка ждала двойню, и риски были многократно выше. Тем не менее все операции прошли благополучно, дети родились здоровыми.
Руководитель перинатального центра Елена Мартынова пояснила: «Патология считается одним из самых опасных и непредсказуемых состояний. При рубцах на матке добавляется риск врастания плаценты в стенку матки и соседние органы».
Самый сложный случай — у калининградки Валерии. На восьмом месяце МРТ показало подозрение на врастание плаценты. Кесарево сечение длилось больше четырёх часов. К счастью, врастание оказалось некритичным, и хирургам удалось сохранить женщине репродуктивный орган.
«Буду всю жизнь молиться за этих врачей, — призналась пациентка. — Они помогли мне выносить и родить прекрасную девочку, которую люблю больше жизни».
Мартынова подчеркнула: успех каждой операции — заслуга целой команды: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. Благодаря их опыту и передовым методикам удалось минимизировать кровопотерю и провести органосохраняющие операции.