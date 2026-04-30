Трамп задумался о ношении бронежилета после третьего покушения

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность носить бронежилет после третьей попытки покушения на него. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«Меня спрашивали об этом. Вероятно, это то, о чем задумаешься», — сказал американский лидер.
Трамп отметил, что его беспокоит значительный вес такого защитного снаряжения — более 10 килограммов. Он добавил, что бронежилет эффективно выполняет свою функцию.
Президент США привел в пример недавний инцидент. Во время стрельбы на приеме бронежилет помог защитить агента от пули.
Ранее KP.RU сообщал, что за последние два года Трамп трижды подвергался покушениям. Очередная попытка нападения на главу Белого дома произошла 26 апреля в Вашингтоне.
Стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где начинался традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. В зале собрались сотни гостей, включая самого президента США и первую леди Меланию Трамп.