«Буду всю жизнь молиться»: врачи спасли мать и ребёнка при смертельной патологии

Жительница Калининграда Валерия на восьмом месяце беременности узнала страшный диагноз: предлежание плаценты с подозрением на врастание в стенку матки. Это состояние — одна из главных причин материнской смертности в мире. Но врачи Регионального перинатального центра взялись за операцию.

Источник: Янтарный край

Жительница Калининграда Валерия на восьмом месяце беременности узнала страшный диагноз: предлежание плаценты с подозрением на врастание в стенку матки. Это состояние — одна из главных причин материнской смертности в мире. Но врачи Регионального перинатального центра взялись за операцию.

Кесарево сечение длилось больше четырёх часов. Хирургам нужна была ювелирная точность, чтобы сохранить женщине репродуктивный орган. Всё обошлось — родилась здоровая девочка, а матка осталась цела.

С начала года в центре провели три таких сложнейших вмешательства. У всех пациенток было предлежание плаценты, осложнённое рубцами на матке после предыдущих кесаревых. А одна женщина ждала двойню после двух кесаревых сечений в прошлом — риски были колоссальные.

Руководитель центра Елена Мартынова объясняет: «Плацента становится препятствием для рождения ребёнка естественным путём, крайне высок риск массивного кровотечения. При рубцах ситуация усугубляется врастанием плаценты в стенку матки и соседние органы».

Тем не менее все три операции прошли успешно, дети родились здоровыми. По словам Мартыновой, это заслуга целой команды — акушеров, анестезиологов и неонатологов. Применили передовые методики, которые минимизируют кровопотерю и позволяют пациенткам быстро восстанавливаться.

Сама Валерия благодарности не скрывает: «Буду всю жизнь молиться за этих врачей. Испытываю глубочайшую благодарность, которую не описать словами».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше