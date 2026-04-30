«Буду всю жизнь молиться»: врачи спасли мать и ребёнка при смертельной патологии

Жительница Калининграда Валерия на восьмом месяце беременности узнала страшный диагноз: предлежание плаценты с подозрением на врастание в стенку матки. Это состояние — одна из главных причин материнской смертности в мире. Но врачи Регионального перинатального центра взялись за операцию.
Кесарево сечение длилось больше четырёх часов. Хирургам нужна была ювелирная точность, чтобы сохранить женщине репродуктивный орган. Всё обошлось — родилась здоровая девочка, а матка осталась цела.
С начала года в центре провели три таких сложнейших вмешательства. У всех пациенток было предлежание плаценты, осложнённое рубцами на матке после предыдущих кесаревых. А одна женщина ждала двойню после двух кесаревых сечений в прошлом — риски были колоссальные.
Руководитель центра Елена Мартынова объясняет: «Плацента становится препятствием для рождения ребёнка естественным путём, крайне высок риск массивного кровотечения. При рубцах ситуация усугубляется врастанием плаценты в стенку матки и соседние органы».
Тем не менее все три операции прошли успешно, дети родились здоровыми. По словам Мартыновой, это заслуга целой команды — акушеров, анестезиологов и неонатологов. Применили передовые методики, которые минимизируют кровопотерю и позволяют пациенткам быстро восстанавливаться.
Сама Валерия благодарности не скрывает: «Буду всю жизнь молиться за этих врачей. Испытываю глубочайшую благодарность, которую не описать словами».