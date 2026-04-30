Русскому мы премию не дадим: вратаря Сафонова французы не стали номинировать

Во Франции официально прояснили ситуацию, которая вызвала недоумение у российских болельщиков. Голкипер парижского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов не вошел в число претендентов на престижную награду лучшему вратарю сезона в Лиге 1, уступив место другим кандидатам. Как сообщает RMC Sport, причина отказа носит сугубо формальный и математический характер: регламент профсоюза футболистов Франции (UNFP) устанавливает жесткий минимальный порог в 15 проведенных матчей в рамках национального чемпионата. Российский страж ворот этот рубеж пока не покорил.
На счету 27-летнего Сафонова в текущем сезоне числится 13 игр за парижан в элитном дивизионе страны. При этом его персональная статистика выглядит более чем убедительно: всего 12 пропущенных мячей и впечатляющие 7 «сухих» встреч, что демонстрирует высокую надежность россиянина в тех матчах, где ему доверяли место в рамке. Таким образом, формально ему не хватило всего двух появлений на поле, чтобы соответствовать минимальным критериям отбора, игнорируя которые организаторы не могут включить игрока в шорт-лист.
Парадоксальность ситуации добавляет тот факт, что его прямой конкурент и партнер по команде Люка Шевалье формально все условия выполнил. Французский голкипер провел 17 матчей в Лиге 1, пропустил 13 голов и отыграл «на ноль» в 9 встречах, что даже превосходит показатели Сафонова. Однако наличие необходимого числа игр не стало для Шевалье пропуском к награде: по информации источника, он не сумел заручиться достаточным количеством голосов от членов профсоюза UNFP, которые и определяют финальный список номинантов.
В итоге оба вратаря чемпионов Франции остались без престижной индивидуальной номинации, хотя и по совершенно разным причинам. Если для Матвея преградой стал сухой регламент и ротационная модель «ПСЖ», не позволившая ему набрать нужное число выходов, то для Шевалье препятствием оказалось субъективное мнение профсоюзного голосования. Таким образом, даже блестящий процент «сухих» матчей Сафонова не смог отменить формальное правило, оставив российского голкипера за бортом борьбы за трофей в этом сезоне.
