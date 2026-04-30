Трамп обвинил союзников по НАТО в доведении Украины до «полного бардака»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 30 апреля, обвинил европейских союзников по Североатлантическому альянсу в доведении Украины до состояния «полного бардака» в стране.
— И мы помогаем союзникам по НАТО с Украиной. Они устроили там полный бардак, тотальный хаос, — заявил он журналистам в Овальном кабинете, передает РИА Новости.
Дональд Трамп в контексте разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем снова начал говорить о планах по сокращению американского военного контингента на немецкой территории. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
По его словам, определенная коррекция численности войск США в Германии возможна, но наиболее важные инфраструктурные объекты, вероятно, не будут затронуты.
До этого зарубежные СМИ сообщили, что встреча главы США с Марком Рютте в Белом доме состояла из сплошного потока оскорблений в адрес генерального секретаря НАТО. Дональд Трамп использовал эту встречу как возможность выплеснуть свое разочарование по поводу отказа Европы участвовать в войне с Ираном.