Wylsacom рассказал о новой ракете «Союз-5»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Известный как Wylsacom блогер Валентин Петухов, наблюдавший за пуском на Байконуре, рассказал о новой ракете-носителе среднего класса «Союз-5».
«Очень радостно, что “Союз-5” полетела и штатно отработала все поставленные задачи. На самом деле, когда новая ракета стартует, это, конечно, всегда большое волнение для всех причастных, а я был и на стартовом столе, и в монтажно-испытательном комплексе, видел, какое количество людей вовлечено в процесс, как все переживали, готовились, поэтому от души поздравляю всех и надеюсь, что действительно это новая глава в том числе в нашей космической программе, потому что ракета во всех смыслах очень вовремя появилась», — сказал он ТАСС.
Он напомнил, что она рассчитана на вывод достаточно большого груза на орбиту. «Особенно приятно, что я успел ее распаковать до того, как она улетела в космос, и смогу рассказать о ее особенностях, технических характеристиках более подробно. А там много всего интересного, начиная от самого мощного жидкостного двигателя в мире и заканчивая безлюдным стартом в полностью автоматическом режиме», — отметил Петухов.
Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур 30 апреля в 21:00 мск. Первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, габаритно-массовый макет после выведения упал в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.
По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, одна из особенностей ракеты — высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту, ее грузоподъемность составляет 17 тонн.
«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса разработки и производства самарского РКЦ «Прогресс», предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Это двухступенчатая ракета-носитель с последовательным расположением ступеней. В ней применены надежные и проверенные летной эксплуатацией решения, ракета отличается высоким уровнем экологической безопасности за счет использования экологически чистых компонентов ракетного топлива.