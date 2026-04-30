Wylsacom рассказал о новой ракете «Союз-5»

«Очень радостно, что “Союз-5” полетела и штатно отработала все поставленные задачи. На самом деле, когда новая ракета стартует, это, конечно, всегда большое волнение для всех причастных, а я был и на стартовом столе, и в монтажно-испытательном комплексе, видел, какое количество людей вовлечено в процесс, как все переживали, готовились, поэтому от души поздравляю всех и надеюсь, что действительно это новая глава в том числе в нашей космической программе, потому что ракета во всех смыслах очень вовремя появилась», — сказал он ТАСС.