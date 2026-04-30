Айтишник объявил себя «королем» после скупки 148 участков

В Швейцарии 31-летний Йонас Лаувинер, являющийся членом муниципального совета города Бургдорф, провозгласил себя королем после оформления в собственность 148 земельных участков по всей стране. Об этом сообщается в материале, посвященном его деятельности.
По данным источника, основу его владений составляют заброшенные территории, дороги и небольшие лесные участки, от которых ранее отказались прежние собственники. Общая площадь оформленной земли составляет около 117 тысяч квадратных метров.
Лаувинер использовал норму швейцарского законодательства, согласно которой бесхозные участки могут переходить в частную собственность при подаче заявления в муниципалитет. Он изучал земельные реестры и системно подавал заявки на оформление таких территорий.
В его «владения» вошли десятки дорожных участков, часть которых продолжает использоваться жителями. В результате владельцы прилегающих домов, по данным материала, вынуждены взаимодействовать с ним по вопросам содержания дорог и доступа.
Отмечается, что Лаувинер создал собственную символику, «имперский банк» и использует нестандартные формы представления своего проекта, который сам называет «империей» и сравнивает с игровыми моделями управления.
Деятельность швейцарца вызвала общественный резонанс и стала поводом для обсуждения изменений законодательства в отдельных кантонах, где рассматриваются меры по усилению роли муниципалитетов в вопросах оформления бесхозной земли.
