Трамп объяснил нежелание носить бронежилет после покушения

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет носить бронежилет, так как он визуально сделает его менее стройным.
Во время мероприятия в Белом доме журналисты попросили президента рассказать, планирует ли он усилить свою охрану после стрельбы на приеме с его участием. Глава государства в ответ указал, что доволен действиями Секретной службы и добавил, что не хочет носить бронежилет. «Не знаю, смогу ли я выдержать то, что буду выглядеть на 20 фунтов (около 9 кг — прим. ТАСС) тяжелее», — сказал он.
Кроме того, президент США пояснил, что не беспокоится о возможности новых покушений на его жизнь. «Я об этом не думаю. Если бы думал, то работал бы не так эффективно», — поделился американский президент.
Представители прессы также попросили его рассказать об итогах баллистической экспертизы: она должна была прояснить, чья пуля попала в бронежилет одного из агентов Секретной службы — организатора покушения или другого сотрудника охраны. «Ну, они сказали, что это не был дружественный огонь», — ответил американский президент.
Инцидент со стрельбой произошел в столице США в гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовала вся верхушка американской администрации. В результате пострадал охранник из числа сотрудников Секретной службы США. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Как затем выяснилось, он заранее снял номер в гостинице Washington Hilton и смог пронести туда оружие.
Аллену предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь президента США, транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления, а также применении огнестрельного оружия при совершении преступления. Как отмечал исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш, мужчине может грозить пожизненное заключение.