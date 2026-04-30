Трамп объяснил нежелание носить бронежилет после покушения

Во время мероприятия в Белом доме журналисты попросили президента рассказать, планирует ли он усилить свою охрану после стрельбы на приеме с его участием. Глава государства в ответ указал, что доволен действиями Секретной службы и добавил, что не хочет носить бронежилет. «Не знаю, смогу ли я выдержать то, что буду выглядеть на 20 фунтов (около 9 кг — прим. ТАСС) тяжелее», — сказал он.