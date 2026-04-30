Трамп анонсировал снятие пошлин в честь визита Карла III: речь о напитке крепостью 65%

Напомним, что визит Карла III в Вашингтон не задался с самого начала. Трамп дружески похлопал монарха по плечу, что не предусмотрено правилами Букингемского дворца. В ответ король в своей речи перед Конгрессом и на ужине напомнил, что в 1814 году англичане сожгли Вашингтон, включая Белый дом и Капитолий.