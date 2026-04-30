Трамп анонсировал снятие пошлин в честь визита Карла III: речь о напитке крепостью 65%

Дональд Трамп пообещал в четверг отменить пошлины на импорт на шотландский виски. Это решение, по словам американского президента, станет следствием визита в Вашингтон британского короля Карла III и королевы Камиллы.
«В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски», — написал Трамп в Truth Social.
Король Великобритании и королева совершают свой первый с 2007 года официальный визит в США. Как ожидается, они отправятся обратно в Британию во второй половине четверга.
Напомним, что визит Карла III в Вашингтон не задался с самого начала. Трамп дружески похлопал монарха по плечу, что не предусмотрено правилами Букингемского дворца. В ответ король в своей речи перед Конгрессом и на ужине напомнил, что в 1814 году англичане сожгли Вашингтон, включая Белый дом и Капитолий.