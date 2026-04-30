Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Мерц отвратительно работает

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц работает «отвратительно», в частности, речь идёт о ситуации на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц работает «отвратительно».

Он уточнил, что ФРГ сталкивается со всеми возможными проблемами, в том числе, по его словам, речь идёт об Украине.

«Он отвратительно работает. У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, у него все возможные проблемы. И у него большая проблема с Украиной», — сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».

Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о сокращении военного контингента в ФРГ являются чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца.

