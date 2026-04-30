Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц работает «отвратительно».
Он уточнил, что ФРГ сталкивается со всеми возможными проблемами, в том числе, по его словам, речь идёт об Украине.
«Он отвратительно работает. У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, у него все возможные проблемы. И у него большая проблема с Украиной», — сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».
Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.
По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о сокращении военного контингента в ФРГ являются чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца.